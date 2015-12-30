Ставрополь, 30 декабря, 2015, 08:43 — ИА Регнум.



hqwallpapers.ru Много снега

В Ставропольском крае в 06:40 открыт участок федеральной трассы «Кавказ», ранее закрытый из-за снегопада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

Ограничение движения на трассе вызвано снегопадом, начавшимся накануне вечером, и гололедом. В результате 29 декабря в 21:40 участок трассы «Кавказ» между Невинномысском и Курсавкой был закрыт для всех видов транспорта. В 06:40 движение транспорта на этом участке было восстановлено.

Сегодня, 30 декабря, 2015 года в 06:00 движение пассажирского транспорта было ограничено в Новоалександровском районе, на участках: Новоалександровск — Расшеватская, Новоалександровск — Фельдмаршальский из-за зимней скользкости.

Транспорт на этих участках трассы «Кавказ» передвигался поэтапно в сопровождении автомобилей ГИБДД. В настоящее время на участках производится расчистка дорог от снега и обработка противогололедными материалами.