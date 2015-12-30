Магаданская область, 30 декабря, 2015, 09:36 — ИА Регнум. В региональное отделение Общероссийского народного фронта Магаданской области обратились 16 водителей и 5 фельдшеров службы скорой помощи, которые заявили, что КамАЗы крайне неудобны для оказания экстренной медицинской помощи и стоят слишком дорого. На те же деньги можно полностью обновить парк машин скорой помощи на всей территории региона, закупив хорошо зарекомендовавшие себя в этой местности автомобили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

49gov.ru «КамАЗ» скорая помощь

«Фронтовики» обратились в Минздрав РФ и к губернатору региона с просьбой дополнительно изучить данную закупку с точки зрения ее эффективности и целесообразности.

«КамАЗ в роли «скорой» — это абсурд. Как туда больного грузить? Вертолетом поднимать? Домкратом? А если это глубинка с морозами за 40, 50, а то и 60 градусов, то подъемные механизмы, даже если их дополнительно установить в КамАЗы для подъема носилок в салон, просто не будут работать, это знает любой водитель-трассовик. А дальше что? По городским пробкам эта махина пойдет?» — говорит водитель магаданской станции скорой помощи Сергей Зеленков.

По словам магаданских водителей «скорых» с 20−40-летним стажем работы, в том числе в отдаленных районах Колымы, КамАЗы могут пригодиться разве что в Северо-Эвенском районе и в Тауйской стороне Ольского района, но на остальных территориях в их использовании нет никакого смысла — там есть нормальные для движения «скорой» дороги.

«На те деньги, которые планируется потратить на один КамАЗ, можно купить четыре «Соболя» с дополнительными печками, двойными стеклами для работы в наших условиях и всем необходимым оборудованием», — объясняет свою позицию водитель из колымского поселка Талая Петр Аксенов, стаж работы которого на «скорой» превышает 20 лет.

«Нашу точку зрения по поводу перевозки больных в КамАЗах подтвердили теперь и те, кто непосредственно занимается транспортировкой пациентов в очень сложных климатических условиях Колымы, — водители и фельдшеры. Они не видят никакой необходимости в этих машинах и с трудом представляют, как смогут на них экстренно доставлять людей в больницы. Да, такие автомобили, вероятно, необходимы для того, чтобы вывезти пострадавших из района бедствия, а потом передать их медикам. Но это задачи МЧС, а не Минздрава. А машина скорой помощи должна оправдывать свое название: не создавать дополнительных помех медперсоналу к тому, чтобы быстро загрузить в нее больного, и быть максимально маневренной в пути. Такие машины есть, и стоит каждая из них в четыре раза дешевле КамАЗа. Но власти региона почему-то настойчиво хотят потратить деньги на то, что гораздо дороже, и при этом не хотят прислушиваться к мнению профессионального сообщества — сотрудников бригад скорой помощи. Мы написали письма в Минздрав РФ и губернатору области Владимиру Печеному, в которых просим проанализировать эффективность и целесообразность данной закупки машин скорой помощи с учетом интересов жителей региона, медиков, а также приняв во внимание сложную экономическую ситуацию, в том числе с наполнением бюджетов на здравоохранение», — подчеркнул руководитель Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения Николай Говорин.

Как сообщало ИА REGNUM, автопарк «Скорой помощи» в Магаданской области намерены пополнить новыми автомобилями, созданными на базе «КамАЗов». Их уже презентовал ООО «Магаданский автоцентр Камаз». По словам чиновников, спецмашины нужны для работы в отдаленных сёлах и поселках Колымы, куда зачастую из-за разлива рек летом и снежных переметов зимой практически невозможно добраться обычным транспортом. Кроме того, эти автомобили пригодятся для оказания помощи оленеводам, которые находятся в тысячах километрах от населенных пунктов, а также рыбакам.

В машинах есть отопление и всё необходимое для оказания экстренной помощи людям: аппаратура для проведения базовой сердечно — легочной реанимации, дефибриллятор в герметичном и удароустойчивом корпусе с голосовыми подсказками, тележка-каталка со съемными кресельными носилками, шины, повязки, акушерский набор и многое другое.

Заместитель министра здравоохранения и демографической политики области Александр Шмидт пояснил, что до сих пор автомобильные заводы не выпускают в массовое производство машины для работы в северных условиях. Утеплять транспорт, доукомплектовывать его необходимым медицинским оборудованием приходится непосредственно в медицинских организациях. Именно поэтому губернатор Магаданской области Владимир Печеный обратился к автоцентру «КамАз» с просьбой разработать проект спецавтомобилей. В итоге его специалисты предложили сертифицированный автомобиль скорой помощи класса «А» на базе мощного грузовика.