Владивосток, 30 декабря, 2015, 08:24 — ИА Регнум. Официальный сайт Приморского сафари-парка не смог провести трансляцию реалити-шоу о необычной дружбе тигра Амура и козла Тимура, которая была анонсирована ранее. В настоящее время сайт недоступен.

safaripark25.ru Скриншот сайта Приморского сафари-парка

Трансляция должна была начаться 30 декабря в 9:00 по местному времени. Посмотреть реалити-шоу в настоящий момент невозможно — сайт не работает.

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