Азербайджан-2015, итог: усидеть на двух стульях, как ни странно, не удалось
Баку, 30 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. В своем желании усидеть на двух стульях Азербайджан проигрывает одну геополитическую ставку за другой. Аналитики считают, что в 2016 году стране придется окончательно определиться в выборе партнеров.
Проанализировав ситуацию, редактор ИА REGNUMСтанислав Тарасов высказывает предположение, что большинство геополитических ставок, сделанных Азербайджаном в последние годы, провалились. Однако окончательно понятно это станет в 2016 году.
Благодаря усилиям США по продвижению «арабских весен», геополитическая карта мира существенно изменилась. А с того момента, как Россия открыто вступила в войну с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), — изменилась окончательно и бесповоротно. Ко всему этому добавляется возвращающийся в «большую игру» Иран, с которого снимают экономические санкции. Это значит, что заключенные ранее политические союзы и выбранные стратегии перестают работать.
Всё вышеперечисленное и ускоряющиеся интеграционные процессы на постсоветском пространстве заставляют Азербайджан пересматривать принятые ранее решения и искать новых союзов. От того сможет ли страна по новому выстроить свои отношения с соседями, будет зависеть и самое будущее страны.
Времени на раскачку не остается, по всей видимости все это нужно будет решить уже в наступающем году.
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Все статьи автора: Станислав Тарасов