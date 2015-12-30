Баку, 30 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. В своем желании усидеть на двух стульях Азербайджан проигрывает одну геополитическую ставку за другой. Аналитики считают, что в 2016 году стране придется окончательно определиться в выборе партнеров.

prointeresnoe.ru Спинка стула

Проанализировав ситуацию, редактор ИА REGNUMСтанислав Тарасов высказывает предположение, что большинство геополитических ставок, сделанных Азербайджаном в последние годы, провалились. Однако окончательно понятно это станет в 2016 году.

Благодаря усилиям США по продвижению «арабских весен», геополитическая карта мира существенно изменилась. А с того момента, как Россия открыто вступила в войну с ИГИЛ (организация запрещена в РФ), — изменилась окончательно и бесповоротно. Ко всему этому добавляется возвращающийся в «большую игру» Иран, с которого снимают экономические санкции. Это значит, что заключенные ранее политические союзы и выбранные стратегии перестают работать.

Всё вышеперечисленное и ускоряющиеся интеграционные процессы на постсоветском пространстве заставляют Азербайджан пересматривать принятые ранее решения и искать новых союзов. От того сможет ли страна по новому выстроить свои отношения с соседями, будет зависеть и самое будущее страны.

Времени на раскачку не остается, по всей видимости все это нужно будет решить уже в наступающем году.

Подробности читайте здесь: Каким Баку вступает в новый, 2016 год

Все статьи автора: Станислав Тарасов