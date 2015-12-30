Ставрополь, 30 декабря, 2015, 07:21 — ИА Регнум.



meteoinmolise.com Снегопад

В Ставропольском крае из-за снегопада со вчерашнего вечера ограничено движение на федеральной трассе «Кавказ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

29 декабря в 21:40 участок трассы «Кавказ» между Невинномысском и Курсавкой был закрыт для всех видов транспорта «в связи с зимней скользкостью, гололедом, сильным ветром».

На участок для расчистки снега вышли 15 единиц техники.

Сегодня, 30 декабря, 2015 года в 06:00 движение пассажирского транспорта ограничено в Новоалександровском районе, на участках: Новоалександровск — Расшеватская, Новоалександровск — Фельдмаршальский из-за зимней скользкости.

Транспорт на этих участках трассы «Кавказ» передвигается поэтапно в сопровождении автомобилей ГИБДД.

В краевом управлении МЧС уточнили, что ГИБДД сводили транспортные средства в колонны по 10−15 машин и в сопровождении патрульных автомобилей проводили по опасному участку.