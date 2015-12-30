Владивосток, 30 декабря, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Реалити-шоу о необычной дружбе козла Тимура и тигра Амура начнёт транслироваться в сети сегодня, 30 декабря в 20:00 мск. Трансляцию первой серии можно будет посмотреть на официальном сайте заповедника, сообщает LifeNews.

safaripark25.ru Козел Тимур и тигр Амур

Съёмки ведутся при помощи четырёх веб-камер, установленных на территории заповедника.

Дружба между травоядным и хищником возникла в ноябре этого года. Козёл Тимур не захотел стать жертвой хищника, а тигр Амур признал Тимура за своего. Животные подружились. У друзей появились странички в соцсетях. О необычной дружбе будет снят мультфильм.

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