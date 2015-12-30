Благовещенск, 30 декабря, 2015, 06:39 — ИА Регнум. Власти Амурской области в 2016 году поставят на жесткий контроль поступление налогов от реализации инвестиционных проектов. Региону необходимо увеличить объем доходов: бюджет дефицитный, госдолг большой. В Приамурье уже ждут поступление налога на имущество после ввода в эксплуатацию объектов космодрома «Восточный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В этом году благодаря совместной работе уже удалось добиться двукратного роста доходов от возведения объекта до 600 млн рублей.

vostokdrom.ru Строительство космодрома Восточный

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В рамках увеличения поступлений в бюджет особо проконтролируют работу по сбору налогов от строительства газовых объектов. Ещё одна из задач, обозначенных губернатором на предстоящий год, — проведение полной инвентаризации земельных участков. «Зачастую доходы от их использования достаются арендаторам, а не собственникам — муниципалитетам и области. Я намерен активно заняться этим вопросом», — рассказал Александр Козлов.

Серьезным резервом для наполнения бюджетов всех уровней власти региона считают предпринимательскую инициативу. Созданием комфортных условий для ведения бизнеса должны заниматься и муниципалитеты, уверены в правительстве Приамурья.

Перспективы развития области связываются в том числе с реализацией проектов по 6 стратегическим направлениям. Это цветная металлургия, газовая отрасль, энергетика, агропромышленный комплекс, космическая отрасль, туризм. За период строительства и эксплуатации объектов на этих направлениях создадут десятки тысяч рабочих мест. В консолидированный бюджет области начнут поступать налоги, с 2019 года ожидаемые ежегодные дополнительные доходы могут достигнуть 10 млрд рублей.

«Мы со своей стороны сделали все, чтобы регион не испытывал каких-то серьезных неприятных потрясений. Я сейчас говорю о бюджете области, над которым мы так усердно трудились. Можно с уверенностью сказать, что бюджет 2016 года — это результат общественного согласия по выбору приоритетов. Главный из которых — не допустить ухудшения качества жизни амурчан и исполнения принятых социальных обязательств. Да, он сложный. Сформирован в условиях замедления роста доходов и замораживания государственного долга с последующим его снижением к 2019 году с 30 млрд рублей до 22 млрд рублей. Этим и продиктована необходимость ограничения расходов. Потребуется пересмотр подходов к финансированию не только отдельных направлений, но и целых отраслей, и отдельных учреждений. Тем не менее бюджет 2016 года гарантирует полное и своевременное исполнение всех социальных обязательств, функционирование бюджетной сети», — особо подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье попало в список регионов, долг которых больше, чем доходы. Рейтинг, в котором Амурская область оказалась в числе 12 субъектов страны с самыми высокими показателями долговой нагрузки, подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА). По данным исследования, в остальных дальневосточных регионах проблемы долгов выражены не настолько сильно, а Сахалин оказался одним из двух субъектов страны без кредитов.