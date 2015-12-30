Москва, 30 декабря, 2015, 05:45 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в России с начала следующего года начнут использовать русский жестовый язык для общения с людьми, страдающими расстройствами слуха и речевого аппарата. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2016 года, передаёт телеканал.

theins.ru Язык жестов

Согласно новым правилам, полицейские, обладающие навыками сурдоперевода и тифлосурдоперевода должны появиться во всех основных службах, непосредственно работающих с гражданами, в том числе в дежурных частях, службе участковых уполномоченных, ППС и ДПС, уголовном розыске и вневедомственной охране.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в российское законодательство в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов были внесены в декабре 2014 года. В начале 2015 года был подготовлен соответствующий приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Приказ не предусматривает поголовного обучения личного состава языку жестов. Предполагается, что количество сотрудников будет определяться отдельно в каждом регионе с учётом численности населения, состояния оперативной обстановки, размеров и особенностей обслуживаемой территории.