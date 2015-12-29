Тирасполь, 30 декабря, 2015, 02:54 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук на основании предложений нового премьер-министра Павла Прокудина провел ряд перестановок ключевых фигур в правительстве республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, в отставку были отправлены первый вице-премьер Майя Парнас, вице-премьер Виталий Улитка, министр финансов Елена Гиржул и министр социальной защиты и труда Оксана Буланова.

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В то же время на должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства назначен Александр Кисничан, министром регионального развития, транспорта и связи стал Петр Гужев, министром сельского хозяйства и природных ресурсов — Андрей Кирста, министром просвещения — Татьяна Цивинская, министром экономического развития — Алевтина Слинченко.

Исполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя министра Дмитрия Неделкова. А исполнять обязанности• министра социальной защиты и труда будет первый замминистра Елена Русина.

«Новому составу правительства необходимо будет работать в непростых условиях внешнего давления и внутренних диспропорций между потребностями и реальными возможностями для финансирования, в частности, социальных статей», — заявил на организационном совещании с правительством президент Евгений Шевчук.

Он также похвалил прежний состав Кабмина. «Благодарю правительство за то, что удалось сманеврировать в весьма сложных условиях, а граждан — за терпение. В соседних государствах ситуация более критичная. Несмотря на все прогнозы, мы с оптимизмом смотрим в 2016 год, и работа правительства должна строиться в конструктивном ключе», — добавил Шевчук.