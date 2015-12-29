Москва, 30 декабря, 2015, 02:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении единого минимального размера уставного капитала для всех видов вновь регистрируемых небанковских кредитных организаций (НКО), за исключением центрального контрагента. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время минимальный размер уставного капитала для вновь регистрируемой НКО составляет от 18 до 90 млн рублей в зависимости от вида получаемой лицензии. С1 июля 2016 года минимальные размер уставного капитала для всех регистрируемых НКО будет составлять 90 млн рублей.

Новым законом также определяются особенности правового регулирования деятельности центрального контрагента. В частности, устанавливается, что для получения статуса центрального контрагента юридическому лицо потребуется получить лицензию НКО на осуществление банковских операций, а также лицензию на осуществление клиринговой деятельности.

Минимальный размер уставного капитала для вновь регистрируемого центрального контрагента на день подачи ходатайства о регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 млн рублей.