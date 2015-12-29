Химки, Московская область, 30 декабря, 2015, 02:21 — ИА Регнум. Для «Химок» на втором этапе Евролиги «домашним» стал ДС «Динамо» в Крылатском, и менее домашним, чем в первом матче второго этапа Евролиги, этот зал для «Химок» уже не будет.

sovsport.ru Шайба

«Химки» (Химки, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) 91:89 (21:29, 20:22, 28:20, 22:18)

Завтра, 30 декабря, в борьбу в Евролиге вступит «Локомотив-Кубань», который сыграет в Хорватии с «Цедевитой».

Положение команд в розыгрыше Топ-16 мужской баскетбольной Евролиги здесь.