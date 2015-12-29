Минск, 30 декабря, 2015, 01:16 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии № 1065 «О мерах по реализации директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1» утверждён новый план мероприятий. Текст документа опубликован 29 декабря на Национальном правовом интернет-портале постсоветской республики.

В плане мероприятий — процедуры по «усилению ответственности» и «установлению административной ответственности», подготовка предложений «о совершенствовании», «по профилактике», «выработка предложений о корректировке с учётом результатов, полученных при реализации» и тому подобное. Так, среди мероприятий по укреплению безопасности и дисциплины значатся: «проведение единого дня безопасности дорожного движения в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации транспортных средств».

Пограничникам, таможенникам и другим не названным госорганам поручено «принятие дополнительных мер по повышению эффективности выявления и пресечения незаконного ввоза на территорию Республики Беларусь алкогольной продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь». Напомним, что договорами о ЕЭП и ЕАЭС предусмотрено содействие свободному движению не только услуг, капитала и рабочей силы, но и товаров, чему официальный Минск усердно сопротивляется, пытаясь избавить от конкуренции со стороны союзников белорусских производителей дорогой и уступающей по качеству алкогольной продукции.

Вероятно, без директивы Александра Лукашенко № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и постановления Совмина № 1065 в госСМИ не велась бы пропаганда здорового образа жизни, граждане не узнали бы о последствиях табакокурения и употребления «непищевой спиртосодержащей продукции», а станции ОСВОД не оснащались бы плавсредствами. В Белоруссии давно нет ядерного оружия, а БелАЭС ещё не построена, но в плане пропагандистских мероприятий предусмотрено постоянное освещение вопросов «ядерной и радиационной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в «неутешительном прогнозе» на 2016 год белорусский политолог Николай Радов отметил, что «экономика и дальше продолжит своё падение», продолжится ухудшение уровня жизни, и «власти будут просто вынуждены искать любые инструменты для удержания под контролем ситуации внутри страны». Он констатировал: «Теперь снова в республике начнут «закручивать гайки», искать козлов отпущения, сажать и увольнять за любое недовольство и так далее».