Киев, 30 декабря, 2015, 00:42 — ИА Регнум. Украина не сможет обойтись без финансирования МВФ, поэтому прекращение сотрудничества с фондом исключено. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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По словам Яценюка, если Киев прекратит сотрудничество с МВФ, это закроет Украине доступ и к другим международным кредитам, что приведет к краху экономики.

«Даже не может быть дискуссии о том, что мы не работаем в программе. Что такое МВФ для Украины? МВФ для Украины — это маяк того, проходят ли реально реформы в Украине. Это ответ на вопрос, а судьи кто. Судьи — те, кто помогает финансово. Те, кто дает миллиарды долларов под очень конкретные реформы и конкретные шаги. Сегодня мировая конъюнктура такая, что без МВФ нам не удастся далее стабилизировать экономику и наполнять бюджет» — сказал премьер.

Именно поэтому Украина отправила принятый ранее проект бюджета на согласование за рубежом. В частности в МВФ. И если чиновники фонда будут недовольны, Киев готов вносить изменения в принятый документ.

«Идеальных бюджетов не бывает. Не только в Украине, но и в любой другой стране мира. Бюджетный процесс всегда очень длительный и дискуссионный. Но нам удалось принять основной финансовый документ Украины. Я ожидаю, что этот документ подпишет президент Украины. После того как он будет опубликован, объективно, что наши партнеры из МВФ и наши западные партнеры, которые предоставляют беспрецедентную поддержку — в этом году это почти 10 миллиардов долларов, — проанализируют данный законопроект на соответствие нашим договоренностям с МВФ. И далее мы будем вести переговоры с МВФ и западными партнерами о дальнейшем получении финансовой поддержки» — сказал Яценюк

Напомним, ранее чиновники МВФ грозили прекращением программы финансовой помощи Киеву в случае непринятия согласованного проекта бюджета до Нового года. На прошлой неделе парламент все же проголосовал за проект бюджета, внеся в него правки.