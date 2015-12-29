Тбилиси, 29 декабря, 2015, 23:35 — ИА Регнум. Парламент Грузии утвердил обновленный состав правительства во главе с Георгием Квирикашвили. Голосование состоялось после продолжительного обсуждения, выступлений кандидата в премьер-министры, министров, депутатов большинства и парламентской оппозиции, которые порой переходили в режим дебатов. Рассмотрение и слушание нового состава правительства парламент начал в 12 часов дня 29 декабря, а голосование состоялось уже поздно ночью 30 декабря.

armenpress.am Парламент Грузии

Как заявил, подводя итоги обсуждения вопроса, председатель парламента Давид Усупашвили, за два дня были сделаны новые шаги к усилению грузинской государственности.

По оценке спикера, кандидат в премьер-министры и его команда выразили готовность к тесным взаимоотношениям с парламентом, и он надеется, что очень скоро правительство Грузии докажет эту готовность на деле.

Для утверждения нового состава правительства парламенту необходимо было 76 голосов. По результатам голосования, за кабинет министров во главе с Георгием Квирикашвили проголосовали 86 депутатов, против выступили 28 законодателей.

Ранее, в процессе обсуждения кандидатур премьера и министров, представители «Свободных демократов» и «Единого национального движения» заявили, что они голосовать за новый состав правительства не будут.

Необходимость объявления доверия новому кабинету министров появилась после того, как заявил об отставке бывший премьер Ираклий Гарибашвили.

Кроме должности премьера в правительстве Грузии сменился также министр иностранных дел. Им стал Михаил Джанелидзе. Остальные министры кабинета Гарибашвили сохранили за собой свои посты.