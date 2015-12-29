Курск, 29 декабря, 2015, 19:36 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция в 2015 году выработала свыше 29,4 млрд кВтч электроэнергии — это наилучший в истории предприятия производственный результат, который на 165 млн кВтч превзошел выработку прошлого года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, по итогам года объем выработанной электроэнергии ожидается в размере 29,7 млрд кВтч.

В 2014—2015 годах на Курской АЭС реализованы проекты восстановления ресурсных характеристик энергоблока № 2 и продления срока эксплуатации энергоблока № 4. Кроме того, выполняемая на КуАЭС программа по повышению энергоэффективности позволяет ежегодно дополнительно вырабатывать до 1,2 млрд кВтч электроэнергии.

Срок эксплуатации энергоблока № 4 Курской АЭС продлен до 21 декабря 2030 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. По словам директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина, продление срока службы 4-го энергоблока является для предприятия в уходящем году ключевым событием. На его подготовку затрачено порядка 13 млрд рублей инвестиций и почти 10 лет труда персонала АЭС.

Директор КуАЭС также отметил, что получение лицензии на работу энергоблока в дополнительный срок эксплуатации — длительный и многотрудный процесс, требующий досконального обоснования безопасности энергоблока в надзорных органах на основе норм и правил в области использования атомной энергии. Условия действия лицензии предусматривают постоянный контроль за состоянием энергоблока и устранение возникающих при эксплуатации недочетов.

Лицензией Ростехнадзора зафиксировано, что техническое состояние модернизированного энергоблока соответствует современным требованиям безопасности. К настоящему времени на энергоблоке № 4 проведена масштабная модернизация, установлено надежное производительное оборудование.

Всего за 30 лет генерации энергоблок № 4 Курской АЭС выработал свыше 201,6 млрд кВтч, что сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии 19 областей центральной части России.