Ереван, 29 декабря, 2015, 18:59 — ИА Регнум. 2015 год был насыщенным, сложным и полным вызовов, заявил на последнем заседании правительства Армении 29 декабря премьер-министр Овик Абрамян.

Photolure Новогодняя елка на фоне дома правительства в Ереване

По его словам, в этом году произошло три важных события. Первое — экономический рост. «Рост наблюдается в промышленности — 4,6%, сельском хозяйстве — 12,6%, сфере обслуживания, без торговли — 3%. Показатели средней инфляции составили 4,1%, в том случае, когда средняя зарплата выросла на 8,5%», — отметил Абрамян, добавив, что все это произошло на фоне санкций против России и резкого снижения трансфертов на 500 млн. долларов.

Вторым важным достижением года, по мнению премьер-министра Армении, является проведение конституционных реформ путем всенародного референдума. «Проект, получивший одобрение народа, бесспорно, станет важной основой для стабильного развития страны. Важно то, что благодаря новой редакции Конституции будет наблюдаться повышение роли парламента Армении и повышение отчетности правительства», — цитирует Абрамяна news.am.

Третьим же важным достижением, по мнению премьер-министра, можно считать углубленную и сбалансированную экономическую интеграцию страны. «Наши анализы свидетельствуют о том, что членство Армении в ЕАЭС дало возможность смягчить снижение экспорта в сравнении с сопоставимыми странами региона, такими как Молдавия и Грузия. Одновременно в декабре 2015 года Армения начала широкомасштабные переговоры с ЕС. Были обсуждены не только политические, но и различные экономические вопросы, направленные на расширение нашего сотрудничества со странами Евросоюза», — сказал он.

Овик Абрамян выразил уверенность в том, что в 2016 году Армения достигнет новых успехов.

После заседания правительства премьер в разговоре с журналистами также заявил, что 2016 году состав правительства сократится, однако не уточнив каких министерств коснется оптимизация. По прогнозам Абрамяна экономический рост в текущем году составит около 3%, при том, что бюджетом на 2015 год планировался рост экономики на 4,1%.

В действительности, дела как в экономике, так и в политике обстоят не так хорошо как заявляет премьер. По данным многих экономистов, реальный рост экономики Армении не превышает 1% процента, это при том, что за 11 месяцев текущего года инфляция в Армении составила 4,1%. По данным ИА REGNUM, министерства и ведомства еще месяц назад получили распоряжение, согласно которому все итоги и текущую статистику необходимо готовить исходя из заявленного Овиком Абрамяном экономического роста в 3%.

Что касается конституционного референдума, то во время голосования зафиксированы массовые нарушения и фальсификации. В Армении практически ни для кого не секрет, что население отвергло вынесенный на плебисцит документ. Только по официальным данным, по результатам референдума возбуждено 52 уголовных дела, что очень много для маленькой Армении.

По поводу членства в ЕАЭС, хоть во многом по объективным причинам, но ожидания от членства Армении в экономическом союзе не оправдались. Вопреки обещаниям властей экспорт в страны-члены ЕАЭС сократился в текущем году на 1/3.