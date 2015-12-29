Челябинск, 29 декабря, 2015, 18:38 — ИА Регнум. В Челябинске привлечено к ответственности коллекторское агентство, месяц назад буквально остановившее работу одной из городских больниц. После прокурорской проверки организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больница

Само коллекторское агентство понесло наказание по статье административного кодекса, а на его сотрудника, непосредственно предпринимавшего противозаконные действия, направленные на возврат долга с сотрудницы областной клинической больницы № 3, заведено уголовное дело, и ему предстоит ответить перед судом за самоуправство.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года коллекторы обрушили на больницу шквал звонков, чтобы заставить одну из сотрудниц лечебного учреждения вернуть долг. Причиной агрессии коллекторов стал долг санитарки

Коллекторы практически непрерывно звонили на рабочие телефоны всех отделений Челябинской областной клинической больницы № 3, в том числе с использованием автодозвона и автоответчика. В грубой форме они требовали погашения задолженности по кредиту. Их противоправные действия привели к невозможности полноценной работы практически всех отделений больницы, также была отключена телефонная связь.