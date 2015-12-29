Белгород, 29 декабря, 2015, 18:25 — ИА Регнум. Новый перинатальный центр в Белгороде до сих пор не открыт из-за недобросовестных поставщиков оборудования. Как передает портал Fonar.tv, об этом 29 декабря заявил губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Новорожденный

Сроки открытия центра перенесены из-за того, что поставщик рентгеновского аппарата «задержан правоохранительными органами и находится под следствием», и облздраву придется заключать новый контракт. При этом, по словам Савченко, лишний срок ожидания не нанесет никакого вреда, потому что областной перинатальный центр справляется с потоком пациентов.

Всего на оснащение перинатального центра было запланировано около 400 миллионов. На строительство и оснащение центра по федеральной программе финансирования было выделено около 1,5 млрд рублей.

«Мы планировали сдавать его в начале 2016 года, во второй половине года. Но мы посмотрели свои возможности и решили, что сможем сдать его в конце 2015 года. И в общем-то все сделали, что касается строительной части. В соответствии с утвержденными сметами все работы выполнены. Искать виноватых смысла нет. Главное — принимать меры и исправлять ошибки, допущенные не нами», — цитирует Fonar. tv слова Евгения Савченко.

Ранее этот же портал сообщал, что строительство и оборудование перинатального центра стало поводом для проверки Министерства здравоохранения — после публикации белгородского блогера Сергея Лежнева. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в статье под названием «Как я под видом рабочего попал в новый перинатальный центр Белгорода», опубликованной 21 декабря, Лежнев заявил, что значительная часть оборудования в новом центре не закуплена, та, что закуплена — не установлена или не русифицирована, а часть оборудования завезена из других роддомов и перинатальных центров. Также, по заявлению блогера, городу не хватает медицинских кадров, которые должны работать в центре.