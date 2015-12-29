Москва, 29 декабря, 2015, 17:39 — ИА Регнум. Один из фигурантов уголовного дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова Шадид Губашев отказался от данных ранее признательных показаний. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил журналистам адвокат Губашева Магомед Хадисов.

Alberto Тюрьма

Напомним, Губашев дал признательные показания сразу после задержания. Однако впоследствии он заявил, что оговорил себя из-за оказанного на него давления. При этом от признательных показаний он долгое время не отказывался, заявив, что примет решение по этому вопросу на стадии предъявления обвинения в окончательной редакции.

Как раз сегодня это и было сделано.

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Хадисов пояснил, что у его подзащитного нет юридического образования, поэтому он при задержании не понял, что говорит и оговаривает себя, брата и другого фигуранта дела Немцова Заура Дадаева.

«Но после предъявления обвинения в окончательной редакции заявил, что к преступлению не причастен», — подчеркнул Хадисов.

Кроме того, адвокат рассказал, что после новогодних праздников состоится допрос Губашева, где он «подробно расскажет, по какой причине он ранее оговорил себя и других фигурантов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой фигурант дела Немцова Заур Дадаев также при задержании дал признательные показания, но впоследствии от них отказался, обвинив следствие в давлении и применении пыток. Проверка Следственного комитета не выявила факта применения пыток при допросе.