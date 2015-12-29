Уфа, 29 декабря, 2015, 17:34 — ИА Регнум. Принятый в первом чтении парламентариями Башкирии «закон о браках с 14 лет» общественность республики оценивает как возможность избежать уголовного наказания за совращение несовершеннолетних и как легализацию уже существующей практики. В любом случае закон касается в основном девочек из относительно благополучных семей и не может подменить работу с семьями, заявил ИА REGNUM общественный деятель Азамат Галин.

Девочка с куклой

Напомним, инициатором новшества выступила республиканская прокуратура. С предложением разрешить вступление в брак лицам, достигшим 14 лет, на сессии Госсобрания Башкирии выступил старший помощник прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Руслан Исмагилов.

Законодатели подчеркивают, что поправка в закон не снижает брачный возраст, а лишь уточняет нижний возрастной предел, при этом для брака необходимы веские причины, какими являются беременность или рождение ребенка несовершеннолетней. Устанавливается крайний возраст для вступления в брак — 14 лет. Также предусматривается обязательное участие в процессе принятия решения органов опеки и попечительства. Полномочиями по принятию решения о разрешении на вступление в брак наделяется госкомитет по делам юстиции. За разрешение несовершеннолетним жениться проголосовали 88 депутатов, против — шесть, воздержались восемь.

На данный момент в Башкирии ежегодно заключается от 10 до 20 браков, когда один или оба брачующихся не достигли 16 лет. «Из своего опыта работы в комиссии по делам несовершеннолетних могу сказать, что такие браки разрешались органами местного самоуправления, основанием для разрешения являлось заявление родителей несовершеннолетней невесты, — отметил общественный деятель Азамат Галин. — Таким образом, закон легализует уже существующую практику».

По мнению общественника, применяться он будет в отношении детей из более или менее благополучных семей, заботящихся о своем имидже и переживающих за судьбу юной невесты. «В неблагополучных семьях, где детьми совершенно не занимаются, проблемы ранней беременности решаются иными способами, например, девочку отсылают рожать в другое место, — считает Галин. — Закон сам по себе не вреден и не полезен, он не решает проблем и не поощряет ранние браки, в его принятии есть некоторая целесообразность, но он не может подменить собой необходимую работу с семьями».

«По закрытым статистическим данным пятилетней давности, Башкирия не являлась регионом, где проблема ранних браков стояла бы особенно остро, скорее наоборот, — подчеркнул эксперт. — Не думаю, что сегодня в этом плане что-то кардинально изменилось».

Среди общественности республики к закону нет однозначного отношения. Ряд депутатов и общественников утверждают, что закон «открывает дорогу детям к ранним сексуальным отношениям» и «позволит избежать ответственности педофилам». Существует и противоположенное мнение — «благодаря возможности пожениться, юная мать будет воспитывать ребенка вместе с его отцом, а не останется без поддержки, если папу малыша посадят».