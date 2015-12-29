Калининград, 29 декабря, 2015, 16:52 — ИА Регнум. В Калининградской области завершена демаркация российско-литовского участка государственной границы РФ протяжённостью 285,9 км. Накануне в Нестеровском районе был установлен последний, 572-й по счёту, пограничный знак.

Последний пограничный знак на российско-литовской границе

Первый пограничный знак на российско-литовской государственной границе был установлен в мае 2010 года на стыке государственных границ России, Литвы и Польши вблизи озера Виштынецкое совместными усилиями трех сторон.

Российско-литовский участок государственной границы проходит как по сухопутному, так по речному и озерному участкам. За девятилетний период с 2006 года помимо 461 пограничного столба установлено 63 специальных пограничных знака, 25 озерных буев и 23 малых морских буя.

Церемония завершилась освящением пограничного знака протоиереем Георгием.