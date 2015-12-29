Санкт-Петербург, 29 декабря, 2015, 16:48 — ИА Регнум. Пожарно-спасательный вертолет Ка-3А11 передан авиационно-спасательному подразделению Главного управления МЧС по Петербургу. Вертолет, приобретенный на средства бюджета города, обладает уникальными техническими характеристиками, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного сегодня, 29 декабря.

gov.spb.ru Вертолет МЧС

В торжественной церемонии передачи винтокрылой машины участвовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и министр МЧС России Владимир Пучков.

По словам Полтавченко, этот уникальный многоцелевой вертолет очень нужен городу. «Он будет помогать нашим спасателям решать самые сложные задачи, в том числе при тушении пожаров в высотных зданиях», — сказал губернатор.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, вертолет оснащен самой современной системой пожаротушения и медицинским модулем, не имеющим аналогов в мире.

На борту вертолета Ка-3А11 ВС установлена система, которая позволяет тушить пожары в зданиях высотой более 75 метров, направляя воду прямо в очаг возгорания.

Машина без проблем зависает напротив горящего этажа, поскольку оснащена комплексом горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения. Медицинский модуль дает возможность оказывать первую медпомощь как на месте ЧП, так и во время транспортировки пострадавших в больницу. Также вертолет может вести мониторинг ледовой обстановки и ситуации с лесными пожарами.

Вертолет уже заступил на боевое дежурство в аэропорту «Пулково-2».