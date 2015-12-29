Калуга, 29 декабря, 2015, 16:20 — ИА Регнум. 13-летний школьник из Калуги Саша Луньков получил на Новый год подарок: фотографию президента России Владимира Путина с его собственноручным автографом.

Фото Сергея Гришунова

Как сообщили 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, накануне квартиру семьи Луньковых посетили главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, калужский градоначальник Константин Горобцов и начальник управления образования областного центра Ольга Лыткина.

Гости передали мальчику фотографию, подписанную президентом, и подарки. Их вручили и Саше, и его младшему брату Даниле, которые рассказали о своих достижениях в учебе и планах на 2016 год. Братья учатся в одной школе, в седьмом и в третьем классе. Старший уделяет много времени музыке, овладевая искусством игры на балалайке. Также мальчик активно занимается спортом. Младший брат тоже планирует достичь больших успехов, а пока мечтает попробовать пищу космонавтов.

Семья Луньковых часто совершает совместные поездки по памятным местам и городам-героям, принимает участие в акции «Бессмертный полк». Луньковы хранят награды прадедов-фронтовиков.

Между тем президент РФ Владимир Путин не в первый раз исполняет мечты калужских детей. Так, в 2012 году к Владимиру Путину обратился тогда 11-летний житель Сухиничского района Кирилл Грек. Мальчик написал письмо, в котором рассказал о жизни своей семьи и попросил отремонтировать дорогу до деревни Меховое, где он живет, а также исполнить его давнюю мечту — получить компьютер.

О персональном компьютере также мечтала и выпускница Азровского детского дома в Калуге Ольга Дворягина, и на свое 18-летие девушка получила подарок от президента России.