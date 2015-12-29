Чебоксары, 29 декабря, 2015, 16:12 — ИА Регнум. В Чебоксарах накануне нового года подводят промежуточные итоги реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения мест в детских садах. Данные социальные направления, как подчёркивают городские власти, останутся в приоритете в 2016 году, при этом строительство образовательных учреждений будет расширено за счёт строительства школ.

cap.ru Барак под снос

В Чебоксарах завершается реализация второго этапа программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В этом году в городе снесены 53 аварийных дома. В новые квартиры переселены 1806 человек, которым предоставлено 565 квартир. Бараки, «аварийка» и ветхие дома постепенно уходят в прошлое.

Всего в рамках адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Чебоксарах запланировано к сносу 265 аварийных домов, горожанам передадут 2258 квартир. На первом этапе (2013−2014 годы) город построил 594 квартиры, которые оформлены в муниципальную собственность и распределены между 1911 переселенцами. В рамках второго этапа (2014−2015 годы) объем финансирования программы превысит 348 млн рублей. На третьем этапе (2015−2016 годы) в городе предполагается снести 50 аварийных домов и расселить 1056 человек. В ходе четвертого этапа (2016−2017 годы) будет снесён 91 дом, жильё получат 2503 человека. На пятом этапе (2017 год) под снос попадут 26 аварийных домов, будут переселены 554 человека.

Помимо этого, особое внимание уделяется строительству детских садов. Сняв дефицит мест для дошкольников старше трёх лет, в городе ликвидируют очередь для детей с 1,5 лет. В этом году в Чебоксарах введено в эксплуатацию четыре дошкольных учреждения. Сегодня, 29 декабря, в микрорайоне «Финская долина» открылся новый детский сад. Его стоимость достигла порядка 114 млн рублей. Он рассчитан на 220 дошкольников, начиная с самого младшего возраста: три группы из 10 будут ясельными.

До этого детский сад был открыт 25 декабря по улице 50 лет Октября: здание бывшей вечерней школы было реконструировано за 67 млн рублей по программе единороссов «Детские сады — детям» и стало вторым корпусом детсада «Колосок». В новом здании будут обучаться 185 детей. Ещё один детский сад был открыт накануне празднования Дня города Чебоксары вмикрорайоне «Волжский-3»: дошкольное учреждение названо в честь легендарной пилотной группы «Стрижи» и рассчитано на 174 детей младшего возраста. Новый корпус стал частью детского сада «Эрудит».

Глава города Чебоксар Леонид Черкесов на открытии детсада в «Финской долине» подчеркнул важность этого события, поскольку в течение предыдущих 20-ти лет подобного строительства в городе не велось, при этом число детских садов сокращалось. По словам Черкесова, с 2012 года в городе было построено и реконструировано 16 детских садов. Отметим, что с 90-х годов первыми из муниципалитетов в республике построили и открыли новый детсад Чебоксары: это произошло в 2012 году, до этого в регионе проводилась реконструкция и ремонт существующих зданий.

Напомним, ранее глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков подчёркивал, что хотя в столице все дети старше трёх лет обеспечены местами в детских садах, на этом программа строительства дошкольных учреждений в городе не завершается. В настоящее время 33 тыс. детей посещают детские сады города, сейчас обеспечиваются местами дети 2,5 лет, набираются ясельные группы. На очереди — детские сады для жителей новостроек: микрорайонов «Новый город», «Кувшинка», 14-го микрорайона, посёлков Альгешево и Сосновка, по улице Кукшумская, жители которых нуждаются в дошкольных учреждениях в шаговой доступности. Помимо этого, стартует программа строительства школ: первыми новое образовательное учреждение получат жители по улице Гладкова.

Как ранее сообщало, в 2016 году в России начинается программа строительства и реконструкции школ. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 50 млрд рублей. Об этом 23 декабря заявил президент Владимир Путин, выступая в Кремле на заседании Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования.