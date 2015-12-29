Таллин, 29 декабря, 2015, 14:42 — ИА Регнум. Одним из важнейших событий 2015 года стало решение суда Эстонии по делу «Михаил Кылварт против Полиции безопасности КаПо». Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 декабря, сообщил главный редактор портала «Мы говорим по-русски» MGPR. EU Михаил Тверской, подводя итоги уходящего года.

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По его словам, судебное разбирательство было инициировано вице-мэром Таллина и известным защитником русского образования в стране Кылвартом, который посчитал лживой и порочащей его достоинство публикацию о себе в Ежегоднике КаПо. В конце августа Харьюский окружной суд вынес решение по делу «Кылварт против КаПо». В своём решении, отказывающем по иску Кылварта, окружной суд сказал следующее: «Политика, направленная на сохранение русского языкового пространства, может представлять опасность для государства». «Читая данное заключения, я почему-то мысленно переношусь в гитлеровскую Германию», — заявил Михаил Тверской.

По словам Тверского, тот факт, что суд рассуждает об опасности русского языка для национальной безопасности, ставит под вопрос независимость судебной системы Эстонии. «Это как Фемида без повязки на глазах. После данного заключения суда я сомневаюсь, что русскоязычный правозащитник вообще сможет выиграть какое-либо дело в эстонском суде», — убежден главред портала «Мы говорим по-русски».

Напомним, апелляция, поданная Кылвартом уже в Государственный суд, была отклонена в середине декабря 2015 года. Таким образом, Государственный суд Эстонии подтвердил правильность решения окружного суда, касающегося того, что русский язык является угрозой для национальной безопасности Эстонии. При этом само решение осталось практически незамеченным местными СМИ.