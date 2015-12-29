Москва, 29 декабря, 2015, 14:21 — ИА Регнум. В России лекарства сегментируются на отечественные, локализованные импортными производителями и импортные. Импортные, например, вакцины в 2015 году особо не дорожали. Возможно, это связано с процедурой закупки и фиксацией цен на весь год и желанием производителей остаться на российском рынке. Об этом заявил генеральный директор клиники «Доктор Анна» Николай Марченко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM динамику цен на лекарства в России.

www.doctor-anna.ru Генеральный директор клиники «Доктор Анна» Николай Марченко

«Но, к сожалению, импортные вакцины практически невозможно купить. Сейчас выстроилась очередь на несколько месяцев вперед на некоторые дефицитные вакцины, — отметил Марченко.

«Поэтому степень роста в 2016 году будет определяться политикой и планами компаний-производителей и регулирующими действиями государства. По российским и локализованным производителям, мне кажется, все же будет плавный рост. Это связано с долями валютных составляющих сырья и компонентов, а также процессом их компенсации в связи с изменением курса в 2015—2016 годах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лекарства в России в 2015 году подорожали в среднем на 25% из-за инфляции и падения курса рубля. Сильнее всего подорожали самые дешевые лекарства. В 2016 году, по мнению ряда аналитиков, цены на лекарства продолжат расти, но не так стремительно, при одновременном снижении продаж из-за падения покупательной способности населения.

Напомним, ФАС совместно с профильными министерствами до 1 февраля 2016 года должна разработать новый механизм ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

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