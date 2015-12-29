Санкт-Петербург, 29 декабря, 2015, 13:45 — ИА Регнум. Незаконное производство водки в промышленных масштабах с использованием различного оборудования остановлено полицейскими на Московском шоссе Петербурга, сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 декабря, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Изъято готовой продукции на 10 млн рублей.

78.mvd.ru Незаконный алкогольный цех в Петербурге

В цехе, состоявшем из трех производственных участков, изготавливали контрафактную водку, разливая ее в емкости объемом 0,5 литра, наклеивая специальные марки и упаковывая бутылки в картонные коробки для последующей реализации.

«Спиртосодержащие емкости стояли в соседнем помещении, в них хранился и изготавливался алкоголь. В этом же помещении обнаружен спирт, спиртометр и формула расчета, по которой изготавливается водка», — сообщили в полиции.

Правоустанавливающие документы, товарно-транспортные накладные и лицензии на производство и хранение алкогольной продукции у производителей горячительного напитка отсутствовали.

В результате полиция изъяла 43 260 бутылок готовой алкогольной продукции, 72 267 пустых бутылок, 600 тысяч штук этикеток, 357 тысяч пробок, 50 тысяч федеральных специальных марок.

«Производственная линия по розливу алкогольной продукции демонтирована. Изъятая продукция отправлена на склад временного хранения. Ориентировочная стоимость изъятой алкогольной продукции составляет более 10 миллионов рублей», — отчитались в полицейском главке.

Возбуждено дело об административном правонарушении по признакам состава правонарушения по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Устанавливаются лица, организовавшие нелегальное производство алкогольной продукции, а также места ее сбыта и хранения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники транспортной полиции в конце декабря нашли незаконное производство алкоголя на железнодорожной станции Санкт-Петербург—Сортировочный Московский. В переоборудованном гараже по канистрам разливалась спиртосодержащая жидкость, которую выдавали за водку, виски, коньяк, мартини и другие напитки и сбывали в регионах СЗФО и ЦФО. Всего из цеха изъято более 3 тонн готовой «продукции», около 500 литров спирта, пищевые концентраты и оборудование.