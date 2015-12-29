Ярославль, 29 декабря, 2015, 13:15 — ИА Регнум. Переговоры КПРФ и «Справедливой России» о едином кандидате на выборах мэра Рыбинска Ярославской области ни к чему не привели. Имеющиеся кандидаты просто боятся давать свое согласие на участие в кампании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Государственной Думы РФ справедливоросс Анатолий Грешневиков.

Рыбинск мост (3)

«Я думаю, наш общий кандидат, если мы его выдвинем, просто не станет участвовать в выборах. Есть реальные угрозы и не факт, что человек пойдет. И тогда, а это на 90%, люди будут выбирать между кандидатом от партии власти Денисовым и, условно говоря, дворником. Как это и было при Ласточкине», — заявил лидер ярославского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Государственной думы России Анатолий Грешневиков.

По словам Грешневикова, переговоры о едином оппозиционном кандидате идут очень сложно и пока безрезультатно. Выдвигать кандидата ради спортивного интереса — смысла нет, а сильные претенденты боятся.

«Партия власти запугивает тех, кого мы могли бы выдвинуть, они могут лишиться работы в администрации или на НПО «Сатурн». Ко мне и к Анатолию Лисицыну были письма с предложениями выдвинуться, но этого, вероятно, не будет», — разъяснил Анатолий Грешневиков.

О своем участии в выборах мэра Рыбинска, которые назначены на 20 марта 2016 года, уже заявили сразу два представителя «Единой России»: депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов и заместитель мэра Рыбинска по ЖКХ Денис Добряков.

«Ставка ярославских политтехнологов-единороссов сделана на Денисова. А Добрякова просто обманули, он рассчитывал, получив должность заммэра, выйти на праймериз и победить, но он глубоко ошибается, все решено. Он решил, что трудоустроившись заместителем и.о. главы, получит дополнительные шансы. Этот путь уже проходил в Ярославле Яков Якушев. Да, уже и по телевизору стали 4 раза в день показывать. Но на поддержку от области, от губернатора ему не стоит рассчитывать. Губернатор вообще не может никого двигать, это не самостоятельная фигура, он всегда встает на сторону ярославских агрессивных политтехнологов, которые все уже решили», — считает Анатолий Грешневиков.