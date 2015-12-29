Ярославль, 29 декабря, 2015, 13:15 — ИА Регнум. Представители политических партий, активных в Ярославской области, подводят итоги года. По мнению политиков, опрошенных ИА REGNUM, главными событиями стали убийство депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова, смена власти в Ярославле, возврат к прямым выборам в Рыбинске, принятие бездефицитного бюджета региона на следующий год, коррупционные скандалы.

Фото Алексея Яковлева «Туман». Ярославль

Василий Цепенда, председатель ярославского регионального отделения «ПАРНАС»:

В этом году стало абсолютно понятно, что на территории Ярославской области пресловутая вертикаль власти не работает. Возврат к прямым выборам мэра Рыбинска — наглядное тому доказательство. Сейчас регионом руководят несколько человек или групп, преследующих свои меркантильные — экономические и политические — интересы. Это порождает конфликты внутри самой власти.

В этом году «ПАРНАС» понёс невосполнимую утрату. Убийство Бориса Немцова лишило не только нашу партию, но и всё реальную оппозицию своего бесспорного лидера. Тем не менее на выборах 2016 года мы будем принимать участие и надеемся на хороший результат.

Вера Никольская, руководитель фракции «Патриоты России» в муниципалитете города Ярославля:

В этом году в Ярославле фактически произошёл захват власти. К власти пришли люди, которые не умеют ничего делать, кроме политических интриг. Нечего больше сказать про город — политический и экономический кризис, разброд. Всё идёт сверху, от губернатора, и далее по цепочке. При этом депутаты муниципалитета дистанцируются от проблем, они просто не хотят брать на себя ответственность. Они ошибаются, считая, что ярославцы ничего не видят и не понимают.

Николай Александрычев, председатель фракции партии «Единая Россия» в Ярославской областной думе:

В сложившейся экономической ситуации мы в целом довольны итогами года — в Ярославской области в 2015 году выполнены все социальные обязательства. Благодаря тому, что над бюджетом-2016 мы начали работу ещё в сентябре, нам удалось без цейтнота разработать и принять очень сложный, но сбалансированный бюджет, который при сохранение основных социальных гарантий резко сокращает кредитную нагрузку и, главное, он будет бездефицитным. Здесь надо отметить продуктивную работу постояннодействующей рабочей группы депутатов фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе и правительства региона.

Большая заслуга депутатов фракции «Единая Россия» и в принятии решения о замораживании тарифов на капитальный ремонт. Сейчас мы рассматриваем возможность частичной и полной компенсации этого платежа для некоторых социально-незащищённых групп населения. Это совсем не мелочь.

Нам удалось договориться о выделении в 2016 году 2 млрд 160 млн рублей из регионального Дорожного фонда на благоустройство дворов и придомовых территорий, ремонт дорожных проездов, зданий учреждений культуры и создание спортивных объектов. Очень серьёзный объём средств. Но мы считаем это необходимым.

Да, нас критикуют. Но я хочу напомнить, что несмотря ни на что, по итогам местных выборов в сентябре 2015 года, «Единая Россия» получила наибольшую поддержку населения. Значит правильно мы работаем, значит верят нам люди.

Андрей Потапов, координатор Ярославского регионального отделения ЛДПР:

Печальным итогом 2015 года стало принятие скудного бюджета Ярославской области на 2016 год. В нём резко сокращены социальные статьи. ЛДПР категорически против этого, но все наши поправки в бюджет депутаты-единороссы просто прокатили.

Год был продуктивным для нас. Мы разработали законопроект о патриотическом воспитании. Считаем его принятие в нынешней ситуации необходимым. Надо трудоустраивать молодёжь, тогда не придётся тратить дополнительные средства на борьбу с преступностью. ЛДПР всегда очень много внимания уделяет работе с молодёжью. Печально, что наш опыт игнорируют.

Антон Голицын, заместитель председателя фракции КПРФ в муниципалитете города Ярославля:

Несмотря на обилие событий, в том числе таких громких как убийство Бориса Немцова, могу сказать, что в Ярославской области за 2015 год ничего существенного не поменялось. Область продолжает оставаться стабильной в своей нестабильности. По-прежнему ее сотрясают коррупционные скандалы, по-прежнему сажают чиновников, по-прежнему идут политические войны, по-прежнему власть принимает очень «странные» решения типа введения платных парковок или электронных транспортных карт, вероятной целью которых является не общее благо, а чей-то конкретный коммерческий интерес. Вероятно, такая ситуация вполне устраивает Москву, покуда эта нестабильность не выходит за пределы региона и тихо тлеет внутри. Похоже, местная исполнительная власть это почувствовала и все меньше оглядывается на общественное мнение. Это может аукнуться на предстоящих выборах.