Лондон, 29 декабря, 2015, 13:16 — ИА Регнум. Фотографии британского актера Бенедикта Камбербэтча в образе доктора Стрэнджа, нового супергероя, появились в сети. Снимки в понедельник, 28 декабря, опубликовал журнал Entertainment Weekly.

www.ew.com/gallery/marvel-doctor-strange-photos Супергерой

Фильм «Доктор Стрэндж», являющийся 14-й кинокартиной от Marvel, поступит в прокат в ноябре 2016 года. Режиссер фильма — Скотт Дерриксон, который ранее снял «День, когда Земля остановилась» и «Синистр».

14-я кинокартина от Marvel повествует об искусном хирурге, который в автокатастрофе теряет все: любимую беременную жену и чувствительность кистей рук. После чего герой отправляется в путешествия, чтобы залечить тело и душу, — и становится одним из лучших магов Земли.

В качестве продюсера фильма выступил Кевин Файги. Он рассказал, что на роль главного персонажа могли взять и других актеров, потому что сам Камбербэтч имеет сложный рабочий график, постоянно занят, из-за чего возможность начала съемок «Доктора Стрэнджа» была поставлена под угрозу. «В конечном счете мы решили попробовать привлечь его (Бенедикта Камбербэтча — ред.) к проекту, несмотря ни на что», — объяснил Файги.