Москва, 29 декабря, 2015, 11:57 — ИА Регнум. Лидером по упоминаниям в негативном контексте в российских СМИ стала Турция, которая причастна к инциденту со сбитым российским бомбардировщиком Су-24 в Сирии, говорится в исследовании компании «Медиалогия».

trforumlar.com Флаг Турции

Отмечается, что на протяжении первых 9 месяцев текущего года в качестве угрозы для РФ признавалась Украина. На втором месте располагались Соединенные Штаты Америки. Но к концу года ситуация претерпела изменения.

Согласно данным исследования, российские СМИ в совокупности говорили о Турции как о враге России 322 раза в ноябре и 1487 раз в декабре.

В свою очередь, количество негативных упоминаний США и Украины за это же время снизилось соответственно с 2401 и 1990 случаев в ноябре до 1019 и 859 в декабре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что самолет Су-24, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.