Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2015, 11:37 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая служба Аргентины (SMN) объявила «оранжевый» уровень угрозы в Буэнос-Айресе и его окрестностях из-за необычайно высокой температуры, превысившей 35 °C. Аномальная жара привела к отключению света в ряде районов столицы, от которого пострадали 51 тыс. человек, сообщает EFE со ссылкой на официальные источники.

lapatilla.com Аномальная жара в Аргентине

Аварийное отключение электроэнергии происходит в Буэнос-Айресе уже пятый год подряд и связан с резким ростом её потребления из-за жары. В прошлом году ряд районов столицы оставались без электричества больше недели.

По прогнозам метеорологов, жаркая погода продлится до следующей среды.

Выступая на Radio Mitre, министр энергетики Аргентины Хуан Хосе Арангурен сообщил, что правительство изыскивает возможность возместить дефицит электроэнергии, который наблюдается в Аргентине с 2011 года, импортом из Бразилии и Уругвая, а также призвал жителей беречь электроэнергию.