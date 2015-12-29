Калуга, 29 декабря, 2015, 11:24 — ИА Регнум. В калужской городской управе подвели итоги армейского призыва в 2015 году граждан на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM.

nikatv.ru Сотрудники военкоматов утверждают, что служба в армии стала приобретать больший престиж

Так, в этом году в армию и на флот призывалось 393 человека. Большинство из них имели право на отсрочку из-за обучения в вузах, по болезни и семейным обстоятельствам. Служить отправились около 200 человек. 6 калужан будут служить в президентском полку, один калужанин зачислен в роту почетного караула. В войсках МВД начнут службу 10 человек, в ВДВ — 7 человек, в РВСН 19 калужан, в Воздушно-космические войска убыл 21 калужанин. Призывники из Калуги направлены в другие виды и рода ВС РФ.

16 человек добровольно отказались от отсрочки от призыва и отправились на армейскую службы раньше срока, а два призывника, доказавшие свои религиозные взгляды, будут проходить альтернативную службу. 95 призывникам повестки вручить не удалось по причине отсутствия их по месту прописки.

Сотрудники калужских военных комиссариатов утверждают, что служба в армии стала приобретать больший престиж.

В Обнинске на военную службу призвано 95 человек. 19 призывников имеют высшее профессиональное образование, а пятеро из них отправились служить по контракту.