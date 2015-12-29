Грозный, 29 декабря, 2015, 11:16 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ назвал имя организатора и заказчика убийства Бориса Немцова. По мнению ведомства, им является Руслан Мухудинов, который с ноября 2015 года находится в международном розыске. Как сообщили ИА REGNUM 29 декабря в СКР, в отношении него, а также еще ряда неустановленных лиц уголовное дело будет выделено в отдельное производство.

Дарья Антонова ИА REGNUM На месте убийства Бориса Немцова

Напомним, Руслан Мухудинов — бывший боец чеченского батальона МВД «Север». Следствие неоднократно заявляло о подозрении его в причастности к преступлению. В доме, где он проживал в Шелковском районе Чечни, а также в доме бывшего заместителя командира батальона МВД «Север» Руслана Геремеева прошла серия обысков. Были также допрошены и опрошены ряд лиц, в том числе и родственники подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова. При этом родные заявили, что о месте нахождения Геремеева и Мухудинова им ничего не известно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозреваемыми по делу об убийстве политика проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Как информирует СКР, в январе следующего года следствие намерено предъявить им в окончательной редакции обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Отметим, сразу после убийства глава Чечни Рамзан Кадыров высказал уверенность, что убийство оппозиционера Бориса Немцова организовали спецслужбы Запада, стремящиеся любыми путями вызвать внутренний конфликт в России.