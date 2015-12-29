Москва, 29 декабря, 2015, 23:52 — ИА Регнум. Причины неистребимой тяги русских людей к справедливости, ради которой народ готов терпеть многие тяготы и лишения, исследовал постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев.

Ханс фон Аахен. Торжество Истины и Справедливости. 1598

Как бы кто ни ерничал, в России всё спокойно. Уж сколько было восклицаний: мол, ну, теперь-то после санкций, обвала рубля и отсутствия на прилавках хамона, русские поймут, что с властью, доведшей страну до ручки, им явно не по пути! Мол, ведь отсутствие хамона, определенных сортов устриц и водорослей — это же… куда уж дальше-то?

Так нет же, нормально всё. Раз за Крым придется без хамона пожить, ну и бог с ним, с хамоном. И Крым понятен, и участие российских ВКС в сирийском конфликте тоже понятно.

Непонимание вызывает другое. Почему сильная, вызывающая гордость за свою страну внешняя политика входит в открытое противоречие с жесточайшим неолиберальным внутренним курсом власти.

Но мы народ терпеливый и, как справедливо замечает автор, в Новый год входим с надеждой на то, что власть наконец-то отвлечется от своих важных дел и задумается над чаяниями и надеждами своего народа.

Потому что очень не хочется вспоминать, а уже тем более воочию переживать то, что бывает в России, когда власть не удовлетворяет основной запрос народа.

Подробности читайте здесь: Главная и единственная задача власти — производство справедливости

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