Гавана, 29 декабря, 2015, 10:51 — ИА Регнум. Посол КНР на Кубе Чжан То выступил с речью на торжественной церемонии, посвященной открытию прямого авиасообщения между Китаем и Кубой.

tonkosti.ru Куба. Туристы

По мнению дипломата, открытие нового маршрута позволит вывести отношения двух стран на принципиально новый уровень. В первую очередь благодаря прогнозируемому притоку туристов из Китая.

В ночь на 28 декабря в международном аэропорту Хосе Марти в Гаване приземлился первый самолет из Китая. Boeing 777−300ER, принадлежащий китайской авиакомпании Air China, совершил 19,5-часовой перелет.

Среди первых 211 пассажиров в Гавану прилетел вице-президент Air China Ван Иньян. В своей речи представитель авиакомпании подчеркнул, что открытие нового маршрута приурочено к 55-й годовщине установления дипломатических отношений между Кубой и КНР, пишет «Синьхуа».

Согласно статистике, предоставленной правительственным статистическим агентством, в 2015 г. более 25,5 тыс. туристов из Китая посетили Кубу. Ежегодно количество китайских туристов, желающих посетить островное государство, увеличивается на 16%.

Раньше гражданам КНР приходилось лететь на Кубу с пересадкой в Европе. По мнению посла КНР, с открытием прямого авиасообщения количество туристов из Китая возрастет в несколько раз.

Туризм является одним из самых главных источников пополнения казны на Кубе, ежегодно он приносит государству более $2 млрд. В настоящее время на острове построены 335 отелей, большая часть из которых 4−5-звездочные. С начала года страну посетили более 3,1 млн туристов из разных стран.