Чебоксары, 29 декабря, 2015, 10:45 — ИА Регнум. 2015 год для Чебоксар выдался богатым на новые памятники. В столице Чувашии торжественно открыли несколько бронзовых скульптур, посвящённых выдающимся землякам и известным людям. Так в городе появились скульптуры основателя этнопедагогики Геннадия Волкова, духовного основателя города святителя Гурия, благотворителя Зиновия Таланцева, основоположника кораблестроения Алексея Крылова. Архитектурное пространство дополнили несколько декоративно-прикладных форм. На этом фоне остались забытыми и заброшенными несколько скульптур советской эпохи.

stpmm.ru Памятник святителю Гурию

28 декабря в Чебоксарах открыли памятник основателю этнопедагогики, академику, почётному гражданину Чувашии и Калмыкии Геннадию Волкову. Бронзовая скульптура установлена на проспекте Ленина — недалеко от дома, где последние годы жил учёный. В левой руке он держит книгу «Этнопедагогика», правая прижата к сердцу — символ того, что оно отдано людям. Автором памятника стал земляк и родственник Геннадия Волкова, скульптор Владислав Немцев.

Напомним, что Геннадий Волков умер 27 декабря 2010 года, на 84 году жизни. Он внес большой вклад в духовное развитие чувашского народа. Им были налажены тесные связи с учебными заведениями Германии, под его руководством читались лекции по этнопедагогике чувашского народа в зарубежных университетах городов Цюрих, Берлин, Регесбург, Эрфурт, Йена, София, Бишкек. Волков воспитал целую плеяду талантливых учеников, ставших впоследствии крупными учеными и прекрасными педагогами. Среди них более 80 докторов и кандидатов наук из представителей 22 национальностей.

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В один день, 18 декабря, в Чебоксарах были открыты два памятника: святителю Гурию и меценату Зиновию Таланцеву. Напомним, 460 лет назад святитель Гурий благословил место строительства будущей крепости Чебоксары иконой Божией Матери «Владимирская», которая считается покровительницей города, а святитель Гурий — духовным основателем Чебоксар. Он создавал храмы, училища. Памятник установлен на территории Свято-Троицкого мужского монастыря, сооружён на средства монастыря и пожертвования.

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В 2018 году в Чувашии будет праздноваться 150-летие со дня рождения крупного предпринимателя, политического и общественного деятеля, депутата Государственной Думы Зиновия Таланцева. Он являлся, помогал в становлении газеты «Хыпар», был издателем чувашской литературы. Часть большой библиотеки семьи Таланцевых вошла в фонд Национальной библиотеки. Памятник состоит из камня с надписью «Меценатам и благотворителям XIX столетия от благодарных потомков» и мраморного бюста Зиновия Таланцева. Автором скульптуры стал Владимир Нагорнов.

Октябрь принёс Чебоксарам два памятника: после довольно экзотической трактовки образа дворника в камне появился вполне конкретный, даже прямолинейный во всех смыслах памятник известному сербскому учёному и изобретателю Николе Тесле. Напомним, одна из его заслуг — внедрение переменного тока в массовый обиход, что позволило передавать ток на большие расстояния и обеспечивать энергией города.

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В рамках празднования Дня города Чебоксары в речном порту столицы появился памятник академику и выдающему кораблестроителю Алексею Крылову. Он был известным математиком и механиком, заслуженным деятелем науки и техники, основоположником теории корабля, автором многих работ по теории магнитных и гироскопических компасов, по артиллерии, математике, по истории физико-математических наук. Инициатива установки скульптуры принадлежит Российскому научно-техническому обществу судостроителей им. академика А.Н. Крылова. Бронзовая скульптура установлена на берегу Волги и передана в дар городу Чебоксары.

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Вместе с тем, в Чебоксарах оказались забытыми, заброшенными и разрушающимися несколько скульптур советской эпохи, пропагандирующей спорт и здоровый образ жизни. Расположены они в густонаселённом новоюжном микрорайоне города: царящую здесь атмосферу запустения усиливает летом усиливает бурьян и некошеная трава.