Москва, 29 декабря, 2015, 10:41 — ИА Регнум. В России доля «бедных» семей (которым не хватает даже на еду и тем, кому достаточно средств на еду, но покупка одежды недоступна) снизилась вдвое — с 49% (в конце 2005 г.) до 22% в декабре 2014 г. Однако позже ситуация также начала ухудшаться, и к декабрю 2015 года эта доля подскочила до 39%, вернувшись, таким образом, на уровень 2009 г. Среди людей пожилого возраста данные ответы встречаются существенно чаще (55%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Николай Иванович Творожников. Нищие возле церкви. 1889

За год сократилось число тех, кто свободно может позволить себе покупку продуктов и одежды, однако испытывает затруднения с приобретением бытовой техники и предметов мебели (с 47% до 40%), а также тех, чьих доходов на это хватает, однако недостаточно для покупки автомобиля (с 27% до 16%).

Ситуация начала меняться с декабря 2014 года: доля семей с «плохим» или «очень плохим» материальным положением к настоящему моменту выросла до 22%. При этом «хорошим» или «очень хорошим» свое материальное положение как год назад, так и сегодня, называют 14%. Доля «средних» оценок выросла с 57% в декабре 2005 г. до 72% в декабре 2013 г., однако к декабрю 2015 г. снизилась до 64%.

Опрос проведён 12−13 декабря 2015 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.