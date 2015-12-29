Киев, 29 декабря, 2015, 11:34 — ИА Регнум. Что ждет Украину в 2016 году? Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик собрал мнения экспертов по этому вопросу, и все они вкратце сходятся на том, что хлеба не будет, но обещают много зрелищ, страну ждут внеочередные выборы, и тотальная, судя по принятому бюджету, шоковая терапия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

Пора отбросить лицемерные причитания о том, что мол народ настолько хороший, ну аки агнец божий, а вот злые волки захватили власть, и творят, что хотят. В жизни так не бывает. Власть является олицетворением внутренней сущности народа. Какие люди, такая у них и власть. Невозможно представить, чтобы метаморфозы с Саакашвили могли бы происходить без, как минимум молчаливого попустительства общества.

Украинский народ ждут тяжелые испытания. Видя это, мы не можем ему не сострадать. Но также необходимо понимать, что будущее Украины в руках ее народа. И пока он об этом не вспомнит и не возьмет управление судьбой в свои руки, будет продолжаться этот театр злого абсурда, которые закончится только с исчезновением Украины с политической и исторической карт мира.

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