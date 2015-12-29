Ярославль, 29 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Издательство «Медиарост», расположенное в Рыбинске Ярославской области, выпустило в свет книжную серию «Библиотека белгородской семьи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор издательства Виталий Горошников. Серия создана по заказу Правительства Белгородской области. Она включает в себя книги «История Белгородчины», «Традиции и народное творчество Белгородчины», «Знаменитые земляки», фотоальбом «Белогорье: краски неба и образы земли», а также 24 открытки для младших школьников «Белгородчина: маленькому путешественнику», в которых с помощью рисунков и текстов раскрываются ключевые понятия культуры края. Серия создана на основе ранее вышедшей 23-томной «Библиотеки ярославской семьи».

История Белгородчины. Фото издательства

«Мы работали по лекалам аналогичной ярославской книжной серии, главный принцип которой в том, чтобы сделать историю родного края увлекательной, интересной, но при этом научно достоверной. Проект получился межрегиональным. Авторами текстов стали белгородские специалисты: сотрудники университета, архивов и музеев, ученые и краеведы. Координацию и литературную обработку текстов осуществляли ярославцы, над макетами книг работали дизайнеры из Рыбинска. Рисунки к детским открыткам выполнила художник Елена Писаренко, работавшая ранее в студии обладателя премии «Оскар» Александра Петрова. Печатались книги в Твери», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Общий тираж 5 изданий — 27 тысяч экземпляров. Книги и открытки поступят в библиотеки и школы Белгородской области. Опыт «Библиотеки ярославской семьи» ранее был рекомендован как модельный членами Советов при Президенте России по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями. Первым после Ярославля он начал реализовываться в Белгородской области.