Вашингтон, 29 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Американские ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний завершили первый этап клинических исследований нового лекарства от ВИЧ-инфекции. Создан препарат VRC01. Об этом сообщает newsmax.com.

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В первом этапе испытаний принимали участие 23 пациента с ВИЧ. Испытуемых распредели по двум группам: в первой — 15 человек, которым давали антивирусный препарат VRC01 дважды с промежутком в 28 дней; в другой группе людей это лекарство дали один раз. Таким образом, медики наблюдали у пациентов улучшение состояния в разной степени.

В заявлении о создании препарата от ВИЧ ученые отметили, что побочных действий от препарата не было. Организм человека без проблем переносит средство, причем в крови формируются антитела, циркулирующие по всему организму больного. Специалисты продолжат проведение клинических исследований в 2016 году.

Теперь препарат VRC01 будет продвигаться как последнее лекарство от ВИЧ. Ученые уверены, что их разработка поможет побороть одно из самых страшных заболеваний последнего времени.