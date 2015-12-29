Москва, 29 декабря, 2015, 10:25 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко выбрал такое направление внутренней политики, которое не ведёт к окончанию гражданской войны. Он стал мериться силами с «Правым сектором» на его же площадке в его же риторике. Своё мнение о сложившейся на территории Украины ситуации прокомментировал в интервью телеканалу «Звезда» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Но он решил этим экстремистам противопоставить их же методы. Стал с ними спорить на их же площадке. Пытался перещеголять их на их же площадке. Перещеголять в антироссийской риторике», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что даже сама риторика, публично используемая Порошенко, является признаком его желания продолжать конфликт. Цель такого демонстративного неприятия российской политики — повысить свою популярность среди украинских правящих кланов.

«Постоянно обвиняя в агрессии, оккупации, заявляя, что минские соглашения — это первый шаг к прекращению оккупации. Даже сами термины, которые подбирались, говорили о том, что ему хочется задираться. И тем самым набирать внутриполитические очки. Насколько получилось, я не знаю», — сказал Лавров.

Глава МИД России также отметил, что у народа действия президента не находят поддержки. Большинство жителей Украины устали от войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Москва причастна к терроризму на Ближнем Востоке», — об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в израильском Кнессете. Порошенко в очередной раз заявил о войне между Украиной и Россией.

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