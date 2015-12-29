Латакия, Сирия, 30 декабря, 2015, 00:00 — ИА Регнум. Директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов, в целом поддерживая усилия российских ВКС в Сирии, предложил дополнить их рядом специальных мероприятий разведывательно-диверсионного характера.

Цитата из к/ф «Запретное царство». реж. Роб Минкофф. 2008 США, Китай Мягкая сила

Наблюдая за тем, как наша несистемная либеральная оппозиция на всех углах воет о том, что власть в погоне за внутриполитическими приобретениями развязала «маленькую победоносную войну» в Сирии, думать, что это — точка зрения маргиналов, которую не разделяют либералы во власти, было бы ошибкой. Тем более наивно считать, что есть консенсус по части явного приоритета духовно-политического интереса над экономическим.

Скорее, участие России в Ближневосточном конфликте обусловлено тем, что на данном этапе победила государственная точка зрения. Этот же государственный подход должен победить и в организации защиты России от возможного прихода террористов ИГ на ее территорию.

То есть вне зависимости от того, что превалирует больше — духовно-политическое или же экономическое — применять специальные методы борьбы с лидерами боевиков, безусловно, надо.

Подробности читайте здесь: Как упредить переброску террористической войны к границам России