Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2015, 09:34 — ИА Регнум. На пресс-конференции в штаб-квартире правительства Аргентины 28 декабря было объявлено о вводе в действие Федеральной системы по чрезвычайным ситуациям в связи с тяжелыми наводнениями, от которых страдает ряд провинций страны, передает Los Andes.

survincity.com Наводнение в Аргентине

Правительство также анонсировала разработку плана, состоящего из «трех этапов»: ремонта заградительных сооружений, строительства жилья для пострадавших от наводнения, и проведения долгосрочных инфраструктурных работ.

Министр внутренних дел Рохелио Фрихерио заявил о том, что особое внимание будет уделено тому, чтобы жилье, которое будет построено для пострадавших семей, было расположено там, где им не грозит наводнение.

Он также сообщил, что будут построены «долгожданные сооружения», среди которых упомянул «два акведука, которые будут уводить лишнюю воду в те части страны, где воды не хватает».

Вице-президент страны Габриела Мичетти, которая также присутствовала на пресс-конференции, заявила, что чрезвычайные ситуации требуют «координации, взаимосвязи» всех органов, при отсутствии «дублирования действий».

Федеральная система по чрезвычайным ситуациям призвана координировать работу национальных органов и органов тех провинций, которые пострадали от природного катаклизма, чтобы каждый знал, что «нужно делать при чрезвычайных ситуациях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уровень рек Парана, Уругвай и Парагвай начинает стабилизироваться, однако продолжает оставаться высоким. В ряде провинций Аргентины более 25 тыс. человек не могут вернуться в свои дома.