Москва, 29 декабря, 2015, 08:42 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») выразил свое мнение по поводу осложнившихся отношений между Россией и Турцией после сбитого турецкими ВВС самолета Су-24, а также введения российской стороной санкций против этого государства.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Эрдоган

«Приняв решение сбить Су-24, Эрдоган совершил грубейший просчет. Он ничего не добился, но потерял миллиарды. И НАТО их Турции не компенсирует», — написал в своем микроблоге парламентарий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин 28 ноября подписал указ «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Также документ включает в себя введение с 1 января 2016 года визового режима с Турцией и запрет на организацию чартерных рейсов и продажу туров. Кроме того, Россия запрещает ввоз турецких овощей, фруктов, мяса птицы и соли.

ИА REGNUM напоминает, что 28 декабря Владимир Путин подписал указ о «применении специальных экономических мер в отношении Турции», о разработке которых сообщалось еще неделю назад. Таким образом, теперь ограничения на работу со стороны России могут касаться и организаций, «контролируемых гражданами Турецкой Республики».