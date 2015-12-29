Москва, 29 декабря, 2015, 10:18 — ИА Регнум. Предвыборная демагогия, информационные свистопляски, сокращение реальных доходов граждан, безработица, рост налогов и других платежей, рост преступности, либеральный саботаж производства и бизнеса, коррупция и чиновничий беспредел, в больше степени, коснутся населения страны в наступающем 2016 году, — считает автор ИА REGNUM Сергей Небренчин.

Юрий Сергеев. Ночное гадание. Святки

Все известные науке методы прогнозирования убеждают в том, что дальше будет только хуже — грядущий год красной «хитрой обезьяны» готовит человечеству очередную порцию непростых испытаний. Все, что нам пророчат в наступающем году астрологи, карты Таро, кофейная гуща и прогнозируют аналитики — из разряда хуже, еще хуже и хуже некуда. Очевидно, что в 2016 год человечество захватит с собой и весь клубок накопившихся и не решенных противоречий.

В последние годы об исчерпанности проекта Модерн не говорил, пожалуй, только ленивый. Говорить-то говорят, но одной констатацией того, что нечто подошло к концу сыт не будешь.

В мировой повестке с новыми мироустроительными проектами, скажем прямо, не густо. Это предлагаемый человечеству Западом неофашизм и сохранение традиционных ценностей, на которых настаивает Россия.

Значит, чтобы преодолеть все те сложности и проблемы, которые нас ждут, нужен новый общечеловеческий проект. И от того, каким он будет, зависит не только будущее мира, но и то, какое место в нем займет Россия.

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