Волгоград, 29 декабря, 2015, 08:26 — ИА Регнум. Жильцам дома № 47 по улице Космонавтов в Волгограде, которые по воле несчастного случая, остались без крыши над головой власти компенсируют расходы на съемное жильё. Кроме того, принято решение об увеличение стоимости квадратного метра по жилищному сертификату, который получат пострадавшие. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 29 декабря, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

34.mchs.gov.ru Спасатели спускают плиты с верхних этажей взорвавшегося дома в Волгограде

Напомним, изначально речь шла о 31,1 тыс. рублей за один квадратный метр, однако по такой цене на сегодня сложно приобрести жилье на рынке недвижимости Волгограда. Поэтому регион взял на себя обязательства доплатить гражданам из областного бюджета средства до средней рыночной стоимости — 35 тысяч рублей. Кроме того, семьям, у которых площадь квартир в аварийном доме была больше, чем предоставленная по сертификату, будет обеспечена доплата за разницу площадей.

Что касается компенсаций за наем жилья, то в этом вопросе власти также исходили из реально средней рыночной стоимости аренды. Ежемесячная компенсация за однокомнатную квартиру составит 15 тыс. рублей, за двухкомнатную — 20 тысяч рублей. Как подчеркнул Андрей Бочаров, средства выделяются из резервного фонда, они предусмотрены в полном объеме.

Добавим, что накануне в разрушенном взрывом доме спасатели с помощью тяжёлой инженерной техники спускали вниз части конструкций с 6-го и 7-го этажей. Затем поисковые работы были возобновлены — спасатели приступили к поиску последнего пострадавшего. Их планируется завершить в ближайшие дни.

Что касается дальнейшей судьбы аварийного дома, его, предположительно, снесут путем направленного взрыва. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк.

«Принято решение о том, что будет найден наиболее эффективный и экономичный вариант ликвидации этого строения. Мы предполагаем, что это будет произведено путем направленного взрыва», — сказал руководитель чрезвычайного ведомства.

Гребенюк уточнил, что специализированная организация изготовит проект, который позволит провести взрыв максимально безопасно и практически бесшумно.

Напомним, что на данный момент вывоз имущества из разрушенного дома завершен. Свои вещи с помощью спасателей смогли забрать жильцы 81 квартиры. Вывоз имущества из других помещений не представляется возможным — из-за вероятности обрушения здания. Часть вещей пострадавших находится у родственников, часть — в помещениях, предоставленных муниципалитетом.

На сегодня 110 семьям из 106 квартир уже выплачено единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей. Также главой региона подписано постановление о выделении из резервного фонда администрации Волгоградской области средств на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим — по 10 тысяч рублей каждому. В ближайшее время жители дома получат эти средства.