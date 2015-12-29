Грозный, 29 декабря, 2015, 08:09 — ИА Регнум. Власти Украины в своем стремлении угодить партнерам с Запада забыли об интересах собственного народа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции по итогам года.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Порошенко, Яценюк

«У меня спрашивают мнение о Порошенко и Яценюке. Что сказать? Талантливые актеры кукольного театра, — говорит Кадыров. — Не патриоты Украины, не защитники прав собственного государства и украинского народа. Их главная цель заключается в том, чтобы угодить западным покровителям, слепо выполнять их указания».

Глава Чечни также считает, что Вашингтон и Брюссель объявили санкции против РФ за то, что Москва стремится защитить права мирных граждан на Украине.

Кадыров напомнил, что власти РФ призывают решить проблему цивилизованным методом, за что получает в ответ «жесткие меры».

При этом чеченский лидер выразил уверенность в том, что санкциями невозможно диктовать РФ чью-то волю, пишет НТВ.