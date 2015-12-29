Стамбул, Турция, 29 декабря, 2015, 07:48 — ИА Регнум. Грузовик с украинскими номерными знаками взорвался на стоянке в порту Хайдарпаша в Стамбуле. Как сообщает Milliyet, в результате инцидента пострадал один человек (водитель автомобиля).

milliyet.com.tr Взрыв грузовика в Стамбуле

По сообщению очевидцев, они слышали как минимум 5 громких хлопков, потом автомобиль загорелся.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за неполадок в бензобаке.

На место взрыва оперативно прибыли бригады пожарных, «скорой помощи» и группа сотрудников правоохранительных органов.

Официальные власти пока никак не комментируют произошедшее.