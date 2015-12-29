Барнаул, 29 декабря, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Курс на импортозамещение даже в непростых экономических условиях помог многим алтайским предприятиям нарастить свои мощности. Об этом сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Иван Семёнович Куликов: Ярмарка. 1910

«Алтайская моцарелла, барнаульский маскарпоне и рокфор из Солоновки. Не говоря уже о мраморной говядине, которая сегодня поставляется москвичам, новосибирцам, томичам не из «европ», а с Алтая. Всего за год местные производители научились выпускать на российский рынок товары, которые раньше считались исключительно импортными. Хотя на столе покупателей края они отнюдь не повседневные», — отмечают алтайские телевизионщики.

В Алтайском крае появились и собственные лекарственные препараты взамен импортных.

«Сальбутамол в этом году начали производить «Алтайвитамины», это препарат для астматиков с пролонгированным действием. Его цена в разы ниже, чем импортные аналоги, и количество препарата на один прием требуется значительно меньше, потому что действие его сильнее, эффективнее», — пояснила начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Татьяна Зеленина.

В телесюжете «Вести-Алтай» отмечают, то фармацевтика края вообще показала самый большой рост производства за последние годы — почти 40%.

«Больше, чем на 20% стали выпускать сливочного масла, сыров — на 18%. В мясной промышленности результаты скромнее. Кстати, среди самых покупаемых в России второе место занял сыр родом из Рубцовска», — отмечается в телесюжете.

«Наш сыр «Ламбер» уже занимает ведущие позиции, но мы будем стремиться к тому, чтобы усиливать эти позиции не только в России, но и в СНГ», — отметил президент компании «Пепсико» в России Сильвиу Поповичи.

Модернизация Рубцовского молочного комбината, который теперь перерабатывает за сутки 700 тонн молока, стала самым крупным проектом в Алтайском крае: 300 млн рублей сюда вложила транснациональная компания.

Челябинцы больше не вывозят с Алтая зерно: свой завод по переработке местной гречихи и овса поставили в Троицком районе. Для селян появилось 80 новых рабочих мест, — напоминают алтайские тележурналисты.

Они также отметили открывшуюся линию по розливу минеральной воды производительностью 16 тысяч бутылок в час — на Бочкаревском пивоваренном заводе. Новая линия водной гидратации масла организована на «АгроСиб-Раздолье».

«Всё это запущено в году уходящем. И если бы не модернизация Черемновского сахарного — переработать рекордный урожай свеклы этого года было бы весьма затруднительно. Хотя год, повторим, был экономически сложный для промышленности, кредиты для предприятий стали менее доступными», — отмечается в телесюжете «Вестей».

Также телевизионщики делают вывод, что ситуация в этом году такова, что регион вновь прокормил себя сам и приводит такие заявление губернатора Александра Карлина: «Я бы даже обратился к регионам и торговым сетям с таким призывом. Вы можете не успеть. Продовольствия мы производим много, но оно имеет свои физические границы».

«Вести-Алтай» также напомнили, что импортозамещению подключилась и алтайская наука.

«Новые сорта хлеба, вина, сладостей ученые теперь разрабатывают вместе со студентами. Но если раньше все это не выходило за пределы вуза, то теперь наука готова продать технологии конкретным производителям. И год следующий покажет, появятся ли на рынке алтайский шоколад, мороженое или сыр, который готовится за 30 минут», — резюмируют телевизионщики